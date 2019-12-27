Очередной противник интеграции с РФ отправлен за решетку

Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков арестован на десять суток за участие в акции против интеграции с Россией.

Кулаков был задержан в Минске утром 27 декабря. Его доставили в суд Первомайского района, где за участие в акции 7 декабря он был приговорен судьей Анастасией Левковской к административному аресту.

По информации spring96.org, Кулакову также предстоит суд за участие в аналогичной акции 8 декабря. Кроме того, на активиста составлен протокол по части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях за участие в акции против интеграции с Россией 20 декабря.

В свою очередь, суд Партизанского района 27 декабря оштрафовал активиста Петра Маркелова на 30 базовых величин (765 рублей). Такое решение вынес судья Иван Невмержицкий, передает БелаПАН.

Маркелов признан виновным в совершении правонарушения - участии в несанкционированной акции против интеграции с Россией, прошедшей 7 декабря в Минске.