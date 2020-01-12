Оппозиция согласовала дату Всебелорусского конгресса за независимость

Белорусская оппозиция планирует провести Всебелорусский конгресс за независимость 15 марта 2020 года в день Конституции.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на прошедшее 11 января 2020 года заседания оргкомитета.

В рамках мероприятия планируется избрать новый состав Совета Конгресса. Организаторы планируют увеличить количество делегатов по сравнению с Конгрессом 2014 года – тогда участие приняли 63 делегата.

Выборы единого кандидата в президенты от оппозиции не планируются.

На заседании были выбраны сопредседатели оргкомитета: Елена Анисим, Михаил Пастухов, Игорь Рынкевич и Павел Северинец. Еще одно место остается вакантным из-за возможного участия в организации конгресса других политических партий и общественных организаций.

Международным секретарем оргкомитета Конгресса выбрана Елена Крушевская. Следующее заседание назначено на 17 января 2020 года.