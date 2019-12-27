Власти Беларуси продолжают задерживать политических оппонентов

Правоохранительные органы РБ 26 декабря задержали экс-кандидата в депутаты нижней палаты парламента РБ, активиста кампании Legalize Belarus Станислава Шашка.

Как сообщает «Правовая инициатива», Шашок помещен в изолятор временного содержания.

По уточненной информации, Шашок был задержан в подъезде собственного дома сотрудниками УВД Центрального района Минска. Ему вменяют в вину невыполнение законного требования сотрудника милиции, передает БелаПАН.

Как сообщалось, 17 ноября, в основной день голосования на выборах на избирательном участке № 286 по столичному Юго-Западному округу № 99 произошел инцидент с участием кандидата в депутаты Станислава Шашка и его доверенного лица Петра Маркелова.

Они возмутились результатами подсчета голосов и потребовали пересчета. Во время разбирательства с членами избирательной комиссии Маркелов вел видеотрансляцию в Facebook. В ответ комиссия вызвала милицию. Маркелова задержали и увезли в РУВД, Шашок по требованию сотрудников МВД поехал за ним в другом милицейском автомобиле.

9 декабря суд Московского района Минска признал Маркелова виновным в мелком хулиганстве и неподчинении милиции и принял решение об административном аресте на 14 суток.

В минувший четверг, 26 декабря сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец был оштрафован на 50 базовых величин (1275 рублей) и помещен в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина по ранее вынесенному приговору. Поводом для наказания стало участие Северинца в декабрьских акциях за независимость.