Лидер БНФ предлагает выдвинуть Северинца единым кандидатом от оппозиции

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев предложил «сломать сценарий» и выдвинуть единым кандидатом в президенты сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца.

Костусев признал, что критично относится к процедуре выдвижения, хотя и принимал участие в ее разработке, передает БелаПАН.

«Среди нас есть человек, который показал, на что он способен ради защиты независимости, и оказался лидером протестных акций. Поэтому я хочу сегодня предложить пойти другим путем по определению единого кандидата. И сегодня предлагаю единым претендентом на позицию кандидата в президенты Беларуси выдвинуть представителя правоцентристской коалиции, представителя БХД Павла Северинца», — сказал он.

Ранее заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич объявил о намерении участвовать в президентских выборах.

«Это немного неожиданно, но мы готовы поступиться партийными интересами, и я обещаю, что поговорю с Янукевичем и смогу убедить его не претендовать на пост единого», — заявил Костусев, утверждая, что своим заявлением он не выходит из процедуры выборов единого кандидата.

«Я не ломаю сценарий, я не выхожу из соглашения. Я просто предлагаю человека, который все равно победит. Поэтому зачем тянуть время? Если мы уже сегодня начнем формировать команду, пойдем с конкретным предложением, более положительно будем восприняты людьми», — сказал он.

Костусев добавил, что не согласовывал свое предложение с партнерами по коалиции.

«Это был экспромт. После того как 15 января подписали общее соглашение, я долго думал, а что же дальше. Я владею информацией, и есть вероятность, что избирательная кампания будет объявлена гораздо раньше. У нас сужаются рамки по времени. Ну а персона Павла Северинца среди претендентов на единого наиболее яркая, мы с уважением к нему относимся, я уверен, что Партия БНФ его поддержит», — пояснил Костусев.

Павел Северинец поблагодарил Костусева и Партию БНФ за выдвижение. Он добавил, что национальная рада оргкомитета БХД 26 января также поддержала его кандидатуру в качестве выдвиженца в этой кампании.