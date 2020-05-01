В интернет-голосовании на праймериз оппозиции поучаствовали всего 4457 человек

В Беларуси завершился очередной этап праймериз оппозиции по выбору единого кандидата для участия в президентских выборах. В процедуре, дискредитировавшей себя буквально на старте, принимает участие лишь часть белорусской оппозиции.

Очередным этапом стало интернет-голосование за оставшихся в состязательном процессе 3-х представителей оппозиции: лидера Движения «За Свободу» Юрия Губаревича, сопредседателя БХД Ольгу Ковалькову и и.о. лидера ОГП Николая Козлова.

Голосование стартовало 27 марта и закончилось 30 апреля. И даже с учетом того, что голосование требовало идентификации голосовавшего, участие в этом этапе приняли ничтожные 4457 человек.

Козлов получил 1774 голоса, Губаревич – 1610 голосов, Ковалькова – 1073 голоса.

Первым этапом голосования стали поездки по регионам, которые пришлось закончить 18 марта досрочно из-за коронавируса и ряда скандалов из-за участия процессе представителей местной вертикали. По итогам поездок Губаревич набрал 248 голосов; Козлов — 61 голос; Ковалькова — 28 голосов.

Следующим этапом должен стать Конгресс демократических сил, проведение которого пока под большим вопросом из-за эпидемии коронавируса в Беларуси.

Изначально, в соревновательный этап вышли 6 претендентов. Экс-депутата Анну Канопацкую сняли в самом начале, найдя у нее фейковые подписи в ее поддержку. Далее, из-за упомянутых выше скандалов и внутренних противоречий из праймериз вышли сопредседатель БХД Павел Северинец и зампред БХД Алексей Янукевич.