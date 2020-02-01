Макей ждет от США более активной роли в Беларуси

Беларусь рассчитывает на дальнейшую поступательную нормализацию отношений с США и более активную роль Вашингтона в стране, заявил сегодня на брифинге глава МИД РБ Владимир Макей.

"Мы придаем данному визиту абсолютно важное значение. Последний визит госсекретаря США в Беларусь проходил 26 лет назад. Нынешний визит является наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия. Визит, как мы полагаем, призван придать значимый импульс процессу поступательной нормализации двусторонних отношений", - сказал Макей.

"Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене. Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес работал здесь более активно. В том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами", - подчеркнул глава МИД РБ.

По его словам, перед сторонами стоит очень много общих вызовов и угроз, с которыми необходимо бороться вместе и которые возможно победить только совместными усилиями.

«Это и борьба с терроризмом, торговлей людьми, наркотрафиком, обеспечение безопасности в регионе и мире в целом".

"Мы считаем, что даже несмотря на какие-то существующие разногласия между нашими странами, есть ряд сфер, где мы имеем общий интерес и можем сотрудничать более эффективно", - заключил Макей.