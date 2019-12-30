Последнее обновление: 30.12.2019 15:35

МИД Беларуси подтвердил визит госсекретаря США в Минск

Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило информацию о том, что госсекретарь США Майкл Помпео посетит Беларусь 4 января 2020 года с рабочим визитом.

"Мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года", - сообщил сегодня пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз, передает БелТА.

По его словам, в рамках визита запланированы переговоры с А.Лукашенко, главой МИД РБ Владимиром Макеем и другие мероприятия.

"Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности", - уточнил пресс-секретарь.

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