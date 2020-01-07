Макей: Беларусь готова принять Помпео в любое время

Беларусь подтверждает готовность принять Госсекретаря США с визитом «во взаимоприемлемые даты». Об этом сказал глава МИД РБ Владимир Макей в телефонном разговоре с Майклом Помпео 6 января 2020 года.

«В ходе беседы руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил причины переноса срока своего визита в Беларусь. С белорусской стороны подтверждена готовность принять Государственного секретаря США с визитом во взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом», - говорится в сообщении пресс-службы МИД РБ.

Отмечается, что в ходе обсуждения ситуации в ближневосточном регионе Владимир Макей выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.

«Белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности, а также подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права в целях устойчивого обеспечения международной безопасности в глобальном и региональном измерениях», - подчеркивается в сообщении.