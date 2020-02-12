США поддерживают развитие отношений Беларуси с НАТО

Соединенные Штаты поддерживают власти Беларуси в стремлении развивать отношения со странами Запада и НАТО.

Соответствующее заявление сделала во вторник постоянный представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста телеканала "Белсат ТВ" о перспективах восстановления отношений с США и НАТО после визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео, передает ТАСС.

"США очень активно поддерживают усилия правительства и новых лидеров Беларуси в их намерении развивать отношения с Западом и НАТО", - сказала Хатчисон, не уточнив, однако, кого имела в виду под "новыми лидерами Беларуси".

"Мы в США и в НАТО готовы очень активно работать с Беларусью любым путем, о котором они попросят. Лидеры Беларуси явно ищут возможности расширить свои горизонты, и мы очень довольны этим", - заявила она.