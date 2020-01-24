Госдеп США подтвердил встречу Лукашенко и Помпео

Госдепартамент США подтвердил поездку Майка Помпео по ряду стран с 29 января по 4 февраля, включая Беларусь, куда госсекретарь прибудет 1 февраля. В Минске Помпео встретится с «последним диктатором» Европы А.Лукашенко.

«1 февраля в Минске госсекретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше желание нормализовать двусторонние отношения», - говорится в сообщении Госдепа США.

Накануне стало известно, что президент РФ Путин пригласил Лукашенко в Сочи в период с 31 декабря по 4 февраля, что сразу поставило вопрос о том, какой выбор сделает Лукашенко: будет дожидаться в Минске Помпео или уедет в Сочи на переговоры с Путиным.

Впрочем, ничто не мешает Лукашенко улететь в Соч сразу после встречи с госсекретарем США, тем более что визит Помпео в Минск продлится всего около 4-х часов.

До Минска госсекретарь США посетит Лондон, где 29 января, где встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Затем будет Украина и переговоры с Зеленским.

Из Минска Помпео отправится в Казахстан на встречу с президентом Токаевым, затем в Ташкент на встречу с президентом Мирзиеевым.

В Ташкенте госсекретарь также примет участие в министерском совещании С5 + 1 с министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.