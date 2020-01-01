Госсекретарь США отложил поездку в Беларусь и другие страны региона

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил свою поездку, в рамках которой он планировал посетить Беларусь, Украину, Казахстан, Узбекистан, Кипр.

"В связи с ситуацией с Посольством США в Ираке Государственный секретарь США Майкл Помпео в ближайшее время будет вынужден находиться в Вашингтоне. В этой связи реализация ряда мероприятий, в том числе планировавшегося на 4 января визита в Беларусь, переносится на другие сроки. Над их конкретизацией мы активно работаем в настоящий момент с американскими коллегами", - проинформировал пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

О переносе визита на своем сайте сообщает и Государственный департамент США. Равным образом откладываются визиты в Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Как сообщалось, сторонники шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" предприняли штурм здания дипломатической миссии США в Багдаде. Ранее в тот же день митингующие ворвались на территорию диппредставительства, сломав ворота, и подожгли помещение для приемов. Они сожгли американские флаги и проникли в охраняемую "зеленую зону", миновав контрольно-пропускные пункты. Сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами и применили слезоточивый газ. Посол Соединенных Штатов в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован после инцидента.

В результате таких действий США сообщили о переброске в Ирак 750 военнослужащих.