Трамп назвал будущего посла США в Беларуси

Президент Дональд Трамп назвал кандидата на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Беларуси. В Минск приедет заместитель помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу карьерный дипломат Джули Фишер.

В опубликованном 20 апреля сообщении Белого дома отмечается, что карьерный дипломат Фишер работает в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, сообщает БелаПАН.

Впервые ее в качестве возможного посла в Минске 3 февраля нынешнего года назвал американский журнал Foreign Policy. О готовности США в ближайшее время назначить посла в Беларусь заявил госсекретарь Майкл Помпео 1 февраля на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с Александром Лукашенко.

Кандидатура Фишер должна быть одобрена Сенатом США.

Владеет русским, французским, говорит на грузинском.

Со времен обучения в университете Северной Каролины в Чапел-Хилл и в Школе международных отношений Вудро Вильсона при Принстонском университете специализировалась в области российских и восточноевропейских проблем.

Работала в американских посольствах в Киеве, Тбилиси, Москве в самое горячее время. В 2011–2013 годах была заместителем директора Личного кабинета генерального секретаря НАТО, где занималась операционной политикой в сферах «обороны и сдерживания», успев соорудить плацдармы НАТО в Грузии и Прибалтике.

Кроме того, Фишер возглавляла штаб заместителя государственного секретаря США по управлению «знаниями, человеческими ресурсами и безопасностью» на объектах США за рубежом. А до этого работала директором Оперативного центра Государственного департамента США, «группы 24/7», которая обеспечивает связь с государственным секретарем, директорами департаментов и агентами по всему миру; в Операционном центре также размещаются целевые группы Департамента и группы реагирования на кризис.