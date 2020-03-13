Последнее обновление: 13.03.2020 20:08

Макей обсудил с Помпео тематику энергетической безопасности

Глава МИД Беларуси Владимир Макей пообещался по телефону со своим американским коллегой, госсекретарем США Майком Помпео, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги визита Государственного секретаря США в Беларусь 1 февраля 2020 года», - говорится в сообщении.

«Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности», - отмечается в сообщении.

Остается только гадать, обсуждали ли собеседник в целом ситуацию с мировыми ценами на нефть или возможные цены на нефть для Беларуси от альтернативных поставщиков.

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