Последнее обновление: 22.01.2020 14:59

Госсекретарь США 1 февраля заскочит в Минск буквально на часок

В графике госсекретаря США опять появилась Беларусь. Майк Помпео посетит Лондон 29-30 января, после посетит Украину 30 января и 1 февраля, оттуда приедет в Минск, где проведет всего несколько часов.

Далее в графике Помпео стоят Казахстан с визитом 1-2 февраля и Узбекистан - 2-3 февраля, сообщает Радио Свабода.

Первоначально планировалось, что госсекретарь выразит «приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердит желание нормализовать отношения» еще 4 января. Но события в Иране, а затем в Южной Америке скорректировали план.

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