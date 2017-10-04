Последнее обновление: 04.10.2017 17:53

В Беларуси подорожал газ для организаций, юрлиц и ИП

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило предельные максимальные отпускные цены на сжиженный газ для организаций, юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале постановлению №50 от 26 сентября 2017 года, сжиженный газ марок СПБТ, ПТ и БТ, реализуемый организациям ГПО "Белтопгаз", подорожал с Br278,2511 за 1 т до Br300,32 на условиях франко-отправление и с Br277,4069 за 1 т до Br299,41 на условиях франко-склад организации.

Сжиженный газ для коммунально-бытового потребления для заправки в баллоны, реализуемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, марок СПБТ, ПТ, БТ (франко-склад организации) подорожал с Br293,2908 за 1 т до Br316,55.

При этом повышение цен на сжиженный газ не касается населения.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование