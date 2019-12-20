Лукашенко: Цена на газ будет не выше уровня текущего года

Беларусь и Россия в течение 2-3 дней согласуют цены и объемы поставок газа и нефти в Беларусь в 2020 году.

«Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб.м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб.м. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд куб.м меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года", - сказал Лукашенко.

"По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, 2-3 дня. Во вторник в "Газпроме" специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года", - уточнил он.

Отвечая на вопрос о необходимости дополнительной встречи с Путным до конца года Лукашенко сказал: "Если понадобится, да. Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, - президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся".