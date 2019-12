Госсекретарь США планирует посетить Беларусь 4 января 2020 года

Издание Foreign Policy сообщает, что госсекретарь США Майкл Помпео может посетить Беларусь в январе 2020 года.

Налаживание отношений США с «полностью подконтрольной России» Беларусью издание включило в список 10 сюжетов, которые читатель мог пропустить в 2019 году.

Издание напоминает, что в 2019 году экс-советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетил Беларусь, а теперь США близки к тому, что отправить в Беларусь своего посла.

As ties between the West and Russia wallow at the worst point since the end of the Cold War, the Trump administration has been forging closer ties with one of the last countries fully in Moscow’s orbit.

President Donald Trump’s then-national security advisor, John Bolton, visited Belarus earlier this year, and U.S. officials say Secretary of State Mike Pompeo is expected to follow suit and travel to Minsk in January.

Belarus, which has been referred to as “Europe’s last dictatorship,” expelled the U.S. ambassador in 2008 after Washington slapped sanctions on it over human rights abuses. But now, the United States is expected to revive diplomatic ties with Belarus—sending an ambassador to Minsk for the first time in over a decade—even as Russian President Vladimir Putin tries to subdue it.

Как пишет телеграм-канал БелоРусский диалог, встреча Лукашенко с Помпео состоится уже 4 января 2020 года с участием президента Украины Владимира Зеленского.