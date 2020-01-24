Лукашенко: РФ нас кинула по газу, просит за нефть выше мировых цен

Лукашенко сегодня объяснил, чем вызваны трудности в переговорах с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов - газа и нефти.

"Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая", - заявил Лукашенко.

«По газу кинули», - сказал он.

По его словам, Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Беларусь…

"Мы работаем. Очень тяжело, очень непросто. Вы знаете, почему. Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем", - заявил Лукашенко.

"Когда-то мы получали нефть, лет пять-шесть назад, с половиной таможенной пошлины. Но они совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты - свой товар. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр - ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины".

"Мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента, до доллара. Ни больше, ни меньше, именно столько. И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место", -сказал Лукашенко.

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