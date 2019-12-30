Путин поговорит с Лукашенко по телефону

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Среди телефонных разговоров действительно планируется разговор с президентом Беларуси", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Среди тем беседы он назвал "двусторонние отношения, интеграционные процессы". "Делегации двух стран очень плотно поработали и наработали очень важный, содержательный массив договоренностей [по дорожным картам интеграции двух стран]", - отметил Песков.

При этом, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждение газовой темы, Песков признал: "Есть еще некоторые аспекты, которые предстоит обсудить на высшем уровне". "Если посчитают необходимым, это будет решение двух президентов", - сказал он про возможность обсуждения газовой темы.