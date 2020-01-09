Лукашенко напомнил о договоренностях при продаже Белтрансгаза

Лукашенко заявил, что сегодня Газпром зарабатывает в Беларуси в 3 раза больше, чем в ФРГ, и напомнил о договоренностях при продаже Белтрансгаза.

"75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - сказал Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение".

"Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу, - напомнил он. - Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано".

"И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем. Не те времена...", - заявил Лукашенко.