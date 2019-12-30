Последнее обновление: 30.12.2019 16:14

Канопацкая просит ВС России денонсировать договор о Союзном государстве

Выступающая за ликвидацию Союзного государства экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая направила в Верховный суд России запрос на предоставление информации о практике денонсации международных договоров, одной из сторон которых является Россия.

«…прошу: - предоставить информацию по судебной практике рассмотрения Верховным судом Российской Федерации дел о признании международных договоров, стороной в которых является Российская Федерация, недействительными», - говорится в письме Канопацкой, копию которого экс-депутат сбросила в телеграм.

Свой письменный запрос в ВС России Канопацкая объяснила следующим образом:

«Продолжаем работу по формированию правовой позиции в вопросе денонсации Договора о создании Союзного государства. Тот случай, когда выйти из отношений значительно сложнее чем оказаться в них втянутыми. При любых обстоятельствах с кулуарными интеграционными поползновениями представителей действующей власти придется заканчивать. Пусть даже и в судебном порядке.

Помощь российских коллег- профильных юристов будет очень кстати. Как показывает общение с неотягощенными властью россиянами белорусско- российской объединительной горячкой здесь не страдает никто. От слова совсем. Лукавят государственные СМИ, откровенно лукавят».

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