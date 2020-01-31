Последнее обновление: 31.01.2020 15:30

Кремль заявил об отсутствии в ближайших планах встречи Путина с Лукашенко

Встреча президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко в ближайшее время не запланирована.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

«В ближайшее время контакты на высшем уровне не запланированы, но они могут появиться, если президенты посчитают нужным», — отметил он.

Песков добавил, что запланирована встреча председателя правительства России Михаила Мишустина с его белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Отвечая на вопрос о поручении Лукашенко искать альтернативные варианты поставок нефти в Беларусь, пресс-секретарь президента России объяснил данное решение экономической целесообразностью.

«Если нефть получается дешевле российской, то любая страна должна действовать исходя из своих интересов», — пояснил он.

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