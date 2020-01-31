Последнее обновление: 31.01.2020 17:17

Румас и Мишустин договорились о полноценной встрече правительств в Москве

Правительства Беларуси и РФ в ближайшее время проведут встречу в Москве для решения всех нерешенных вопросов, и в первую очередь в энергетической сфере.

Об этом сегодня сообщил премьер РБ Сергей Румас, отметив, что ему удалось познакомиться с новым премьером РФ Михаилом Мишустиным на полях Евразийского межправительственного совета в Астане.

«Мы много общались в кулуарах и провели двухстороннюю встречу», - сказал Румас.

«Это целый ряд вопросов, который касается введения Российской Федерацией маркировки, вопросы взаимодействия с РФ по вступлению Беларуси в ВТО. Конечно же, это вопросы энергетические, которые в первую очередь стоят в белорусской повестке дня», - обозначил он темы общения с премьером РФ.

"Мы договорились в ближайшее время командами провести встречу в Москве, полноценную встречу правительств для решения этих вопросов. Мы отдали соответствующие поручения нашим министрам для того, чтобы они подготовили эту встречу, и в ближайшее время мы могли встретиться с председателем российского правительства и пройтись по всем без исключения вопросам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях с Российской Федерацией", - сообщил премьер РБ.

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