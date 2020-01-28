Последнее обновление: 28.01.2020 10:40

Десятая часть россиян выступает за вхождение Беларуси в состав РФ

Подавляющее большинство граждан России выступают за более тесное, в той или иной мере, политическое и экономическое сотрудничество Беларуси и России.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Левада-центра, сообщают российские СМИ.

Так, отвечая на вопрос об отношениях РФ и РБ, 44% опрошенных заявили, что считают, что страны должны активнее сотрудничать в экономической сфере. Еще 13% выступили за образование общего государства с единым руководством.

Десятая часть россиян (10%) уверена в том, что Беларусь должна войти в состав России.

Вместе с тем, 28% опрошенных полагают, что нынешнего уровня сотрудничества между странами вполне достаточно.

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