Десятая часть россиян выступает за вхождение Беларуси в состав РФ

Подавляющее большинство граждан России выступают за более тесное, в той или иной мере, политическое и экономическое сотрудничество Беларуси и России.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Левада-центра, сообщают российские СМИ.

Так, отвечая на вопрос об отношениях РФ и РБ, 44% опрошенных заявили, что считают, что страны должны активнее сотрудничать в экономической сфере. Еще 13% выступили за образование общего государства с единым руководством.

Десятая часть россиян (10%) уверена в том, что Беларусь должна войти в состав России.

Вместе с тем, 28% опрошенных полагают, что нынешнего уровня сотрудничества между странами вполне достаточно.