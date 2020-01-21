Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов

Беларусь отменила приостановку экспорта нефтепродуктов, сообщил после совещания у Лукашенко глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.

"Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал Рыбаков (цитата БелТА).

По его словам, Беларусь готова заключить контракты на поставку нефти из альтернативных России источников и в скором времени ждет поступления сырья в республику. При этом глава концерна не уточнил, из каких стран поступит нефть.

"Альтернативные поставки прорабатываются. Не буду анонсировать, но есть уже практически готовые контракты", - сказал он.

Говоря об альтернативных поступлениях, Рыбаков заявил, что "это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления - будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления".

Рыбаков сказал, что для любой нефтепереработки есть определенный наиболее эффективный радиус реализации продукции.

"Дальше логистика начинает вступать в силу. Конечно, ближайшие рынки будут самые эффективные. Дальнейшая реализация - через порты, на дальний периметр - будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять. И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты. Но самые эффективные рынки - это национальный и ближайшие. На них и будем в первую очередь ориентироваться".

Сегодня на совещании Рыбаков сказал, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80% загрузки одного НПЗ. Беларусь экспортирует порядка 70% всех производимых нефтепродуктов.