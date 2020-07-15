Лукашенко: Очень нужна валюта

Лукашенко заявил, что экспорт будет основным направлением в Беларуси, поскольку стране нужна валюта.
"Экспорт будет основным направлением нашей деятельность. Экспорт - это валюта. Без валюты страна существовать не может. И эту валюту надо заработать", - сказал Лукашенко на встрече с активом Витебской области.
По его словам, в дальнейшем будет продолжена работа по диверсификации географии экспортных поставок, освоению новых рынков.
Лукашенко также признался, что стране в принципе не хватает денег.
«Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку… Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов,
зато у нас есть иностранные банки и нам приходится выкручиваться как только можно", - отметил белорусский правитель.