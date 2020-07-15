Лукашенко: Очень нужна валюта

Лукашенко заявил, что экспорт будет основным направлением в Беларуси, поскольку стране нужна валюта.

"Экспорт будет основным направлением нашей деятельность. Экспорт - это валюта. Без валюты страна существовать не может. И эту валюту надо заработать", - сказал Лукашенко на встрече с активом Витебской области.

По его словам, в дальнейшем будет продолжена работа по диверсификации географии экспортных поставок, освоению новых рынков.

Лукашенко также признался, что стране в принципе не хватает денег.