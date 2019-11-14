Власти РБ опять пытаются нарастить экспорт с помощью господдержки

Белорусские власти приняли решение компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию, следует из указа №412 от 14 ноября 2019 года "О поддержке экспорта".

"Указом внедряются инструменты поддержки экспорта, широко применяемые государствами - членами Всемирной торговой организации, в том числе партнерами Беларуси по Евразийскому экономическому союзу. В частности, предусматривается возможность компенсации за счет средств республиканского бюджета до 50% расходов экспортеров по участию в международных специализированных выставках в иностранных государствах, что позволит наладить им прямые контакты с потенциальными потребителями и оценить конкурентов", - говорится в официальном комментарии к документу.

Аналогичная возможность компенсации расходов предусмотрена по проведению оценки соответствия продукции в иностранных государствах. Прохождение сертификации за рубежом, как правило, достаточно обременительно с финансовой и организационной точек зрения, особенно для малого и среднего бизнеса, доля которого постепенно возрастает в белорусском экспорте.