Румас: Экспорт снижается, экономика замедляется

Премьер Беларуси Сергей Румас сегодня потребовал подготовить на первую декаду ноября совещание правительства для выяснения причин снижения экспорта замедления белорусской экономики.

"Ситуация по итогам восьми месяцев непростая и не может нас устраивать. Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста 96,9%. Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает Министерство иностранных дел и руководители загранучреждений", - заявил Румас на заседании Президиума Совмина РБ по вопросам наращивания и диверсификации экспорта.

«Если очистить экспорт товаров от нефтяной группы, то темп роста составляет 100,9%, однако это не должно служить ни для кого успокоением. Вчера получены предварительные итоги работы экономики за 9 месяцев - рост продолжает замедляться: предварительно 1% по итогам января-сентября. И это несмотря на государственную поддержку и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены. Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства", - подчеркнул премьер, которого цитирует БелТА.

Он поручил первому вице-премьеру Александру Турчину подготовить заседание правительства по итогам работы экономики за 9 месяцев.

Румас обратил внимание, что в решении задачи страновой диверсификации экспорта важнейшая роль отводится загранучреждениям. Однако из 57 в 37 загранучреждениях не выполняются доведенные задания по экспорту товаров, в 15 - второй год подряд.

"По большинству из этих загранучреждений нет аргументированных объяснений, как и мер реагирования со стороны МИДа", - сказал он.