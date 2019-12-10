Экспорт товаров из Беларуси за 10 месяцев 2019 года упал на 4%

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 10 месяцев 2019 года составил $68.6653 млрд. и снизился на 0.96% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт товаров и услуг составил $34.6123 млрд. и снизился на 1.62%, импорт - $34.053 млрд. при снижении на 0.29%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 10 месяцев 2019 года складывается положительным и составляет $559.3 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $1 029.1 млн.

Объем внешней торговли товарами за 10 месяцев 2019 года составил $56.1958 млрд. и снизился на 2.60% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт товаров составил $26.83 млрд. и снизился на 4.00%, импорт - $29.3658 млрд. при снижении на 1.28%.

Сальдо внешней торговли товарами за 10 месяцев 2019 года складывается отрицательным и составляет минус $2 535.8 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $1 798.1 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 10 месяцев 2019 года составил $12.4695 млрд. и увеличился на 6.65% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт услуг составил $7.7823 млрд. и вырос на 7.05%, импорт - $4.6872 млрд. при росте на 5.98%.

Сальдо внешней торговли услугами за 10 месяцев 2019 года складывается положительным и составляет $3 095.1 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $2 827.2 млн.

В октябре 2019 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $7.1759 млрд. и снизился на 2.13% к сентябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в октябре снизился на 5.85% и составил $3.5322 млрд., импорт вырос на 1.77% до $3.6437 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в октябре 2019 года сложилось отрицательным и составило минус $111.5 млн. По отношению к сентябрю текущего года ($171.1 млн.) в октябре сальдо ухудшилось на $282.6 млн. или в 1.65 раза.

Внешняя торговля товарами в октябре 2019 года составила $5.8189 млрд. и сократилась на 1.24% к сентябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в октябре снизился на 4.65% и составил $2.6881 млрд., импорт вырос на 1.89% до $3.1308 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в октябре 2019 года сложилось отрицательным и составило минус $442.7 млн. По отношению к сентябрю текущего года (минус $253.5 млн.) в октябре сальдо ухудшилось на $189.2 млн. или 74.64%.

Внешняя торговля услугами в октябре 2019 года составила $1.357 млрд. и сократилась на 5.76% к сентябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в октябре снизился на 9.46% и составил $0.8441 млрд., импорт вырос на 1.02% до $0.5129 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в октябре 2019 года сложилось положительным и составило $331.2 млн. По отношению к сентябрю текущего года ($424.6 млн.) в октябре сальдо ухудшилось на $93.4 млн. или 22.00%.