Последнее обновление: 01.09.2020 14:17

Лукашенко намерен обсудить с Россией тарифы на перевалку грузов

Лукашенко сегодня заявил, что намерен обсудить с Россией тарифы на перевалку белорусских грузов через российские порты, которые (тарифы) будут конкурентными с тарифами Литвы и Латвии.

Таким образом, по мнению белорусского правителя, Беларусь сможет наказать Прибалтику за введенные санкции против Лукашенко и еще 29 чиновников.

"Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси. Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", - заявил сегодня Лукашенко.

Он также сказал, что странам Балтии необходимо быть аккуратнее с Беларусью из-за неоднозначной реакции жителей этих стран на санкции против Минска.

"Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", - сказал Лукашенко.

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