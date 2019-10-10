Внешняя торговля РБ за 8 месяцев 2019 года снизилась на 1,35%

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 8 месяцев 2019 года составил $54.1097 млрд. и снизился на 1.35% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт товаров и услуг составил $27.3274 млрд. и снизился на 1.73%, импорт - $26.7823 млрд. при снижении на 0.97%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 8 месяцев 2019 года складывается положительным и составляет $545.1 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $765.7 млн.

Объем внешней торговли товарами за 8 месяцев 2019 года составил $44.4666 млрд. и снизился на 2.53% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт товаров составил $21.3178 млрд. и снизился на 3.38%, импорт - $23.1488 млрд. при снижении на 1.74%.

Сальдо внешней торговли товарами за 8 месяцев 2019 года складывается отрицательным и составляет минус $1 831.0 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $1 494.7 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 8 месяцев 2019 года составил $9.6431 млрд. и увеличился на 4.28% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт услуг составил $6.0096 млрд. и вырос на 4.39%, импорт - $3.6335 млрд. при росте на 4.08%.

Сальдо внешней торговли услугами за 8 месяцев 2019 года складывается положительным и составляет $2 376.1 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $2 260.4 млн.

В августе 2019 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $7.2822 млрд. и увеличился на 1.28% к июлю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в августе вырос на 1.58% и составил $3.7059 млрд., импорт вырос на 0.96% до $3.5763 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в августе 2019 года сложилось положительным и составило $129.6 млн. По отношению к июлю текущего года ($105.7 млн.) в августе сальдо улучшилось на $23.9 млн. или 18.44%.

Внешняя торговля товарами в августе 2019 года составила $5.9275 млрд. и выросла на 2.39% к июлю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в августе вырос на 3.52% и составил $2.8967 млрд., импорт вырос на 1.34% до $3.0308 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в августе 2019 года сложилось отрицательным и составило минус $134.1 млн. По отношению к июлю текущего года (минус $192.3 млн.) в августе сальдо улучшилось на $58.2 млн. или 30.27%.

Внешняя торговля услугами в августе 2019 года составила $1.3547 млрд. и сократилась на 3.35% к июлю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в августе снизился на 4.78% и составил $0.8092 млрд., импорт снизился на 1.14% до $0.5455 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в августе 2019 года сложилось положительным и составило $263.7 млн. По отношению к июлю текущего года ($298.0 млн.) в августе сальдо ухудшилось на $34.3 млн. или 11.51%.