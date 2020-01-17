ТКГ в Минске договорилась о новом участке разведения сил на Донбассе

На переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе, но согласовать смогли только одну.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе в Минске.
Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".
Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ "Гнутово".
В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска "Гнутово".
Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.