ТКГ в Минске договорилась о новом участке разведения сил на Донбассе

На переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе, но согласовать смогли только одну.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ "Гнутово".

В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска "Гнутово".

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.