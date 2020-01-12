Меркель надеется на прогресс по Донбассу

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что на следующем саммите «нормандского формата» будет достигнут прогресс по Донбассу.

Об этом она заявила в субботу 11 января на совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции в Москве, передает УНИАН.

«Мы также обсудили «нормандский формат». В Париже у нас, как я бы сказала, прошла частично успешная встреча, на которой мы не смогли решить все проблемы. Однако к концу года был проведен обмен пленными, сейчас принимаются усилия по прекращению огня – это все правильно», - сказала Меркель.

«Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите достичь дальнейшего прогресса в соответствии с Минскими договоренностями. У нас есть основа и нам нужно с этим работать – у нас есть определенные сложности, но у нас есть твердое намерение», - подчеркнула канцлер Германии.