С начала 2019 года на Донбассе были убиты 97 военнослужащих Украины

Боевые потери украинской армии на Донбассе с начала 2019 года составили 97 погибших военных. Такие данные озвучил Генштаба ВС Украины по состоянию на 17 декабря.

Кроме того, с начала года в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих, еще 78 бойцов пострадали от других повреждений. Небоевые потери составили 77 человек, сообщают украинские СМИ.

Основной урон личному составу ВСУ наносят снайперский огонь, обстрелы из минометов и гранатометов, мины.

В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году - 198 бойцов.