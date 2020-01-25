Зеленский рассказал о целях переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным тем, что только так можно вернуть пленных и прекратить войну.

«А как по-другому. По-другому ничего мы не закончим, никого не вернем. С кем мне их [вопросы удерживаемых лиц] решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу», - заявил Зеленский в интервью израильскому "9 каналу" в пятницу, 24 января.

По его словам, только так есть возможность закончить войну. «Для меня это гораздо важнее амбиций, «так можно», «по этикету», «дипломатично — недипломатично», — добавил Зеленский.

По его мнению, Украина не является единственной стороной, заинтересованной в разрешении конфликта на востоке. "У меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе", - заявил он.

Президент назвал конфликт "большой бедой", которая "навсегда оставит шрам между Украиной и Россией". «Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен».

По словам украинского президента, разрешение конфликта нужно и России, и Европе, и всему миру. «Если этот прецедент, он останется вот таким, что, мол, так и можно и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что войну в Донбассе начала не Украина, а единственное, что есть для ее завершения, — минские соглашения. «Это бумага, документ, объект, вокруг которого возможно встречаться», — отметил Зеленский.

«Что касается того, как пойдет дальше, вот в этом плане я вижу диалог. В плане выведения войск с территории временно оккупированной, тут, конечно, я считаю, что только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Вот тут я пока не вижу движения»/

При этом Киев не видит разрешения конфликта "без возвращения территориальной целостности" Украины, подчеркнул Зеленский. "Возвращение территорий в Украину будет говорить о том, что война закончилась, надо дальше как-то жить. Жить, не убивая друг друга", - сказал он.