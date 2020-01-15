Украина определила 3 дополнительных участка разведения сил и средств на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона уже определила три дополнительных участка разведения сил и средств на Донбассе до марта 2020 года.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНИАН.

«Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей», - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент выразил обеспокоенность относительно недопуска представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.