Последнее обновление: 23.12.2019 18:09

Украина и Л/ДНР согласовали обмен пленными до конца года

Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене между Украиной и Донбассом до конца года. Конкретных списков лиц пока еще нет.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на полномочного представителя в ТКГ от России Бориса Грызлова.

Решение принято на видеоконференции с участием представителей Украины, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Киева и ОБСЕ. Необходимость провести видеоконференцию возникло после того, как на очной встрече в Минске 18 декабря переговорщикам не удалось договорить об обмене.

Как пояснил ранее Грызлов, украинская сторона не обеспечила «процессуальную очистку» тех, кто мог принять участие в обмене в формате «всех установленных на всех установленных».

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