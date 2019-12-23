Украина и Л/ДНР согласовали обмен пленными до конца года

Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене между Украиной и Донбассом до конца года. Конкретных списков лиц пока еще нет.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на полномочного представителя в ТКГ от России Бориса Грызлова.

Решение принято на видеоконференции с участием представителей Украины, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Киева и ОБСЕ. Необходимость провести видеоконференцию возникло после того, как на очной встрече в Минске 18 декабря переговорщикам не удалось договорить об обмене.

Как пояснил ранее Грызлов, украинская сторона не обеспечила «процессуальную очистку» тех, кто мог принять участие в обмене в формате «всех установленных на всех установленных».