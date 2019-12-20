Украина надеется произвести обмен удерживаемыми лицами до конца года

"Нет никакой зрады": в МИД надеются, что до Нового года удастся договориться об обмене удерживаемыми лицами 11:38, 20 декабря 2019 ПОЛИТИКА 71 0 Заместитель министра иностранных дел Украины заявил, что работа по освобождению заложников продолжается. МИД Украины / REUTERS

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар надеется, что до 31 декабря в рамках скайп-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе удастся договориться об обмене удерживаемыми лицами.

Об этом он заявил, выступая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНИАН.

«Я также надеюсь, что результаты скайп-конференции приведут к освобождению до 31 декабря наших заложников, и ребята будут дома», - отметил Боднар. Он сказал, что этим занимается переговорная группа.

«Нет никакой "зрады". Работа ведется. Я думаю, мы эту работу завершим», - добавил замминистра.

По его мнению, переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря по обмену удерживаемыми лицами не были сорваны. «То, что в Минске не удалось договориться, будет продолжено в рамках скайп-конференции об освобождении заложников», - сказал Боднар.

Скайп-конференция ТКГ по обмену удерживаемыми лицами состоится 23 декабря.