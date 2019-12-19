ТКГ в Минске провалила нормандские договоренности от 9 декабря

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня не удалось договориться о согласовании обновленных списков обмена установленными удерживаемыми лицами и новых участков разведения сил и средств.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24", передает УНИАН.

"К большому сожалению, списки обновить в минской подгруппе, я вижу сегодня, договориться нам не удалось. На сегодня нам не удалось достичь этого прогресса", - сказал Пристайко.

Украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, ТКГ решила не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддержать объявленный в июле "режим тишины".

"Сегодня мы хотели получить заверения в том, что будет объявлено новое перемирие. Вместо этого было принято решение, что давайте будем продолжать то перемирие, которое было объявлено в июле, и сделаем его лучше", - сказал Пристайко.

Он напомнил, что за время этого перемирия, начиная с июля, на Донбассе погибли 40 человек.

"Именно поэтому мы хотели, чтобы это было перемирие, которое гарантировал президент Путин. Мы просто помним, что однажды было перемирие, которое гарантировал президент Российской Федерации, - и в течение 25 дней не было ни одного обстрела. Мы ценим эту возможность, когда наши люди не погибают. Мы рассчитывали на это. Однако решение, к сожалению, не было доведено, то есть, та информация, которая из Москвы, мы рассчитывали, что будет влияние, оно не сработало", - пояснил Пристайко.

Ранее Пристайко заявлял, что в Минске Трехсторонняя контактная группа должна договориться о новом перемирии на Донбассе с 20-21 декабря.