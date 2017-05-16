Беларусь надеется сохранить прокачку российской транзитной нефти в этом году на уровне 52,5 млн т

В 2017 году концерн "Белнефтехим" рассчитывает сохранить объем прокачки российской транзитной нефти на уровне 2016 года - 52,5 млн тонн.

"По территории Беларуси транспортируется около трети всех экспортных объемов российской нефти. В 2016 году было прокачено около 72,1 млн тонн российской нефти, из них 52,5 млн тонн - транзитная нефть. В сравнении с 2015 годом объемы транзитной прокачки нефти практически не изменились", - цитирует БелТА слова исполняющей обязанности заместителя председателя концерна Натальи Лейченко.

"Мы предполагаем сохранение объемов транзитной прокачки нефти в 2017 году", - добавила она.

По словам Н.Лейченко, концерн в настоящее время полностью готов к прокачке всех объемов нефти, которые Россия готова поставлять по белорусскому направлению.

Она также напомнила, что в адрес белорусских нефтеперерабатывающих заводов объем поставок российской нефти в 2016 году был снижен до 18 млн тонн с 20 млн тонн в 2015 году.