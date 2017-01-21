Беларусь продлила действие повышенных тарифов на транзит российской нефти

Беларусь установила тарифы на транзит российской нефти по территории республики на текущий год, изменив ранее принятое решение об их действии по 31 марта 2017 года. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), размещенном на национальном правовом интернет-портале.

В документе говорится, что из постановления от 30 декабря 2016 года «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь» исключаются слова «и действует по 31 марта 2017 г.». Решение датировано 18 января.

5 января МАРТ обнародовало постановление о повышении тарифов на транспортировку нефти через территорию Беларуси. Оно должно было вступить в силу 1 февраля 2017 года и действовать по 31 марта. Согласно документу, транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава устанавливалась на уровне 287,90 руб. за тонну без учета НДС (ранее — 267,32 руб.). Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды составит 123,66 руб. вместо 114,82 руб. Таким образом, тарифы на транспортировку по двум маршрутам выросли примерно на 7,7%.

До этого тарифы на транспортировку российской нефти через Беларусь повышались 1 февраля 2016 года.

Беларусь в одностороннем порядке приняла решение о повышении тарифов на транзит нефти в 1,5 раза в октябре 2016 года. Решение должно было вступить в силу с 11 октября 2016 года. Однако за день до этого вице-премьер Владимир Семашко заявил, что белорусская сторона отменила решение о повышении тарифов в обмен на восстановление объемов поставок нефти из России в Беларусь.

В конце декабря прошлого года в «Транснефти» заявили, что российская компания считает экономически обоснованным увеличение тарифов на прокачку нефти по территории Беларуси с 1 февраля 2017 года. Как сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин, 23 декабря компания направила Минску свои предложения по размеру тарифа на прокачку нефти в 2017 году.

По словам председателя концерна «Белнефтехим» Игоря Ляшенко, вопрос о тарифе на транзит нефти рассматривался 27 декабря во время встречи белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%», - говорил Ляшенко 28 декабря, отмечая, что российская сторона настаивает на повышении тарифа в районе 5,5%.