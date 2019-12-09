Цена на газ для Беларуси в 2020 году может снизиться до $110-115

На прошедших переговорах в Сочи 7 декабря Путин и Лукашенко не смогли договориться о цене на газ для Беларуси в 2020 году, однако этот вопрос может быть уже решен на следующий встрече оппонентов 20 декабря в Санкт-Петербурге.

По крайней мере, как утверждает посол РБ в России Владимир Семашко, вопрос о цене поставок газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели.

"Что касается газа, мы обменялись позициями, они зачастую не совпадали, но в конце концов президенты определили направления. И я признателен Президенту России Владимиру Путину, что в перерыве встречи президентов тет-а-тет он дал поручение председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру, премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку, чтобы буквально в течение недели-двух все разногласия, пересчеты мы должны согласовать - по поясам, доходность и т.д., чтобы в конце концов через пару недель доложить, что мы нашли эту развязку", - прокомментировал Семашко переговоры государственным СМИ.

Ключевой фразой в комментарии Семашко является «определили направление»: по сути Россия согласилась на определенное снижение цены.

Позиция белорусских властей исходит из ранее согласованной договоренности о том, что с 1 января 2021 года Беларусь и Россия должны выйти на равные цены на газ (без учета транспортных расходов).

«На границе газ (для Беларуси) почти в два раза дороже, чем в Смоленской области. Поэтому мы ставим вопрос, чтобы постепенно к 1 января 2021 года прийти к такой же цене, как на границе. А для того чтобы была убежденность, что это будет так с 1 января 2021 года, мы ставим вопрос о том, что давайте уже двигаться и в 2020 году, хотя бы половину этого пути пройдем", - озвучил предложение Беларуси Владимир Семашко.

Беларусь в 2019 году покупает газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Цена газа в Смоленской области составляет 73 доллара за тысячу кубометров. Таким образом предложение белорусской стороны по цене газа на 2020 год, можно предположить, находится в ценовом коридоре 95-105 долларов за тысячу кубов.

Таким образом, компромиссной цифрой можно назвать примерную цену в 110-115 долларов за тысячу кубометров.