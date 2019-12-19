Путин: Странновато дотировать Беларусь газом на уровне Смоленска

Президент РФ Владимир Путин считает необоснованными требования Беларуси снизить цену поставляемого в Беларусь газа до уровня Смоленской области.

«У Беларуси самые низкие цены на газ, которые возможны для наших заграничных партнеров – 127 долларов за тысячу кубометров. В Европу мы продает за $200 (за тысячу кубометров). Доходность от продажи в Беларусь и Европу различается в 4 раза», - заявил сегодня Путин на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Он пояснил, что средняя цена на газ в РФ составляет $70 за тысячу кубометров: $75 – для промышленности, $62 - для населения. По словам Путина, чем дальше находится российский потребитель от газовых месторождений, тем выше дотации на транспортировку газа.

«Смоленск – самая высокая зона дотирования», - отметил Путин.

«Смоленск потребляет 2 млрд. кубометров газа. Беларусь потребляет 20 млрд… Почему Россия должна дотировать всю страну на том же уровне, что и Смоленскую область? Странновато», - заметил президент РФ.

«Возможно ли это? Это возможно», - прокомментировал он ситуацию вокруг переговоров РФ и Беларуси.

"Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней. Для этого даже нужны общие наднациональные органы: контрольные и эмиссионные", подчеркнул Путин.

«Мы по многим направлениям поддерживаем белорусских друзей. Там кредитов выдано на $7 млрд. Свой рынок предоставляем: 90% всего сельскохозяйственного экспорта Беларуси приходится на российский рынок», - заметил Путин.

Путин также сказал, что решения, которые прописаны в договоре о создании Союзного государства, «в подавляющем большинстве, на 90%, не сделаны».

«Много сделано в рамках ЕАЭС. В сфере экономики интеграция в рамках ЕАЭС глубже, чем в рамках Союзного государства. Мы решили вернуться и посмотреть, что сделано», - заключил Путин.