Беларусь хочет договориться о цене на газ на уровне «Смоленск+транспорт»

Беларусь по-прежнему рассчитывает договориться с Россией о поставках газа по цене Смоленской области плюс затраты на транспортировку до Беларуси.

"Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона РФ, Смоленской области, плюс расходы на транспортировку", - подтвердил сегодня премьер РБ Сергей Румас.

Он пояснил, почему Беларусь настаивает именно на такой цене газа.

«Равные условия для субъектов хозяйствования — а в этом цель интеграции — должны включать и равные цены на энергоносители. Вопрос, с какого года будет эта цена, — это вопрос переговоров», - заявил Румас.

В 2019 году Беларусь платит 127 долларов за 1000 кубометров. Цена Смоленской области - 73 доллара за 1 тыс. кубов.