Последнее обновление: 05.12.2019 14:24

Украина допускает дополнительные полномочия Донбассу

Украина готова провести конституционную реформу в части децентрализации по итогам саммита в нормандском формате 9 декабря в Париже.

Об этом в четверг заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, находящийся в Лондоне. По его словам, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено минскими договоренностями.

"Украина готова выполнить положение "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации", - заявил он. "Ни о какой федерализации речь не идет", - добавил помощник президента, передает Европейская правда.

Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он.

Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

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