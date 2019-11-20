СНБО Украины говорит о необходимости диалога с жителями Донбасса

С жителями захваченных территорий Донбасса необходимо наладить диалог, считает советник секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Сергей Сивохо.

«Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения», — заявил Сивохо в интервью Укринформу, отвечая на вопрос об отношении Украины к жителям Л/ДНР.

Он отметил, что стране важно вернуть не столько территории, сколько людей, для чего потребуется смена ломка сформированного пропагандой за пять лет образа.

«Перестать использовать штампы — «свои-чужие», «сепары-укры». Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны», — заявил Сивохо.

Сивохо считает, что для возвращения Донбасса нужно решить также множество бытовых вопросов: вопрос о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, о прохождении контрольных пунктов въезда-выезда, вопрос о компенсациях за потерянное из-за конфликта жилье.

Сергей Сивохо с октября 2019 года работает советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. До назначения на эту должность он был известен, как популярный украинский шоумен, телеведущий, актер и певец, в прошлом – игрок КВН, а также продюсер ООО «Квартал 95».