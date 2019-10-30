Украина ввела спецрежим в Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил Украины в Донбассе, начиная с 28 октября, введен режим "Желтый". Сообщение об этом размещено на странице штаба ООС в Facebook в среду, 30 октября.

Как отмечается в сообщении, нахождение и перемещение людей в зоне проведения операции разрешено только при наличии документов, удостоверяющих личность, передает DW.

Военнослужащие и работники правоохранительных органов получили ряд дополнительных полномочий, включая право проверять документы граждан, а в случае их отсутствия - задерживать до установления личности, осуществлять личный досмотр, а также досматривать транспортные средства и личные вещи, беспрепятственно входить в жилые и иные помещения и в случае крайней необходимости применять оружие и спецсредства.

Кроме того, при определенных условиях разрешается "использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям". Это разрешение не распространяется на машины дипломатических и других представительств иностранных государств и международных организаций.

Установлен и ряд ограничений для лиц, не участвующих в Операции объединенных сил. В частности, они включают запрет на "хранение, использование и перемещение" любых видов оружия. Кроме того, запрещены полеты беспилотных и легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео - кино - и фотосъемки, а также использование радиостанций в транспортных средствах и многое другое.

В сообщении не указываются причины введения спецрежима, а также сроки его действия.