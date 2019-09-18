Беларусь и США возвращают послов

Беларусь и США договорились вернуть дипломатические отношения между двумя странами на уровень обмена послами. С 2008 года руководство посольств осуществлялось на уровне временно поверенных.

Для анонсирования этого решения в Минск прибыл замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

"Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов", - сказал 17 сентября в Минске Дэвид Хэйл на встрече с Лукашенко.

"Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение - большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути", - назвал замгоссекретаря причины такого шага со стороны США.

"А также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - добавил он.

Позже, на встрече с представителями оппозиции Хейл заверил, что возобновление дипломатической дружбы с Лукашенко не означает отмену санкций. Как утверждают участники альтернативной встречи с американским гостем, повышение уровня диппредставительства США сделано лишь ради возможности по продвижению демократии, прав и свобод в Беларуси.

Ну разве, что еще ради суверенитета синеокой, да и мира во всем мире…