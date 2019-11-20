МИД РФ надеется на углубление интеграции с Беларусью

Решения, принятые на состоявшемся накануне заседании Совета министров Союзного государства, позволят ускорить процесс интеграции России и Беларуси.

Об этом заявил в среду директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство 2030 - траектория будущего", передает ТАСС.

"В понедельник мы принимали наших белорусских гостей в Москве для участия в совместном заседании коллегий Министерств иностранных дел России и Белоруссии. Вчера состоялось заседание Совета министров Союзного государства. Мы надеемся, что его решения позволят нам выйти на дальнейшее углубление интеграции", - сказал он.

Дипломат отметил, что на сегодняшний день двустороннее взаимодействие развивается как никогда интенсивно. "За этот неполный год состоялось уже восемь встреч президентов наших стран в двустороннем формате и в рамках многосторонних мероприятий, 11 контактов глав правительств", - привел статистику Полищук.