Минюст РБ: нужно навести порядок в работе третейских судов

Министерство юстиции Беларуси предлагает усовершенствовать законодательство в сфере деятельности третейских судов, заявил глава ведомства Олег Слижевский, выступая на заседании нижней палаты парламента.

Сегодня депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении проект об изменении закона "О третейских судах".

"В органы юстиции поступают жалобы о том, что есть нарушения законодательства со стороны третейских судов", – рассказал Слижевский, которого цитирует Sputnik.by.

По его словам, эти нарушения в первую очередь выражается в том, что третейские суды зачастую не предоставляют в экономические суды информацию о рассмотренных делах.

В данной связи в законопроект внесена норма о том, чтобы обязать третейские суды устранять подобные нарушения в течение месяца. Если же это не будет сделано, то предлагается заложить норму о ликвидации третейского суда, сказал министр.

Олег Слижевский подчеркнул, что необходимо навести порядок "в системе третейских судов". Известны случаи, когда в состав третейских судов при рассмотрении хозяйственных споров входят "жена или брат субъекта хозяйствования, и можно представить, каким образом разрешаются вопросы третейскими судами", – сказал министр.

В этой связи, проектом исключается возможность назначения третейских судей, они будут только избираться сторонами разбирательства. Таким образом при формировании состава третейского суда будут учитываться интересы всех сторон разбирательства.

"Проектом закона предусмотрено привлечение третьих лиц к рассмотрению споров в третейском суде как по его инициативе, так и по инициативе спорящей стороны", - отметил Слижевский.

Он пояснил , что проект закона предусматривает запрет заключения третейского соглашения, если одна из его сторон - учредитель или участник третейского суда, или каким-либо образом с ним связана.